Cardeal de Rio Pardo integra Conclave que escolherá o novo Papa

Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, é natural de São José do Rio Pardo e é um dos elegíveis ao pontificado após a morte do Papa Francisco

O Vaticano se prepara para um dos momentos mais solenes da Igreja Católica, o conclave que escolherá o novo Papa. A escolha se faz necessária após o falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 21, aos 88 anos, um dia após a celebração da Páscoa. Entre os cardeais com direito a voto está Dom Orani João Tempesta, de 75 anos, arcebispo do Rio de Janeiro e natural de São José do Rio Pardo, na Diocese de São João da Boa Vista.

Pela primeira vez participando de um conclave, Dom Orani se junta a outros líderes da Igreja na missão de eleger o novo pontífice, inclusive sendo um dos possíveis nomes a assumir como líder da Igreja Católica.

Dom Orani falou sobre o legado de Papa Francisco

Durante coletiva de imprensa concedida na segunda-feira, dia 21, Dom Orani destacou o legado de Francisco, com quem manteve uma relação próxima ao longo dos últimos anos. “Ele foi alguém muito próximo das pessoas, próximo do mundo de hoje, as preocupações com a paz mundial, preocupação dos povos e necessitados, a preocupação também com o meio ambiente. Acho que seu legado de proximidade, de ser sincero e de abertura permanecerá”, afirmou.

A proximidade entre Dom Orani e o Papa Francisco ficou evidente em diversos momentos, sendo um dos mais marcantes a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro em 2013. A visita foi a primeira viagem de Francisco como novo Papa, e marcou profundamente sua relação com os fiéis brasileiros. Na ocasião, participaram milhões de jovens e adultos.

Agora, Dom Orani embarca rumo ao Vaticano, em Roma, onde participará das cerimônias de despedida de Francisco e, posteriormente, ele se juntará aos demais cardeais nas sessões do conclave para a escolha de um novo papa.