Tentaram furtar fios de cobre e foram presos

Na última semana, dois homens foram presos após tentar furtar fios de cobre em Vargem Grande do Sul. No sábado, dia 19, um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) no sábado, dia 19, após furtar fios de cobre de uma cerâmica localizada em Vargem Grande do Sul. A ação ocorreu por volta das 8h30, quando a empresa responsável pelo monitoramento do local identificou a invasão e acionou imediatamente as autoridades.

Com base nas informações repassadas, a equipe da GCM iniciou patrulhamento no bairro Jardim Dolores. Durante as diligências, os agentes localizaram um suspeito portando fios de cobre e um alicate, possivelmente utilizado para cortar a fiação.

O material encontrado foi prontamente reconhecido pelo proprietário do estabelecimento como sendo parte dos itens furtados. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul.

A prisão foi ratificada pela autoridade policial, e o suspeito permanece à disposição da Justiça. A ação rápida da GCM reforça a importância da integração entre monitoramento e segurança pública no combate ao crime.

Furto em olaria

Um homem foi preso na noite de segunda-feira, dia 14, por furto qualificado, após ser surpreendido por policiais militares dentro de uma olaria localizada na Avenida Sargento Cassiano. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, quando a Polícia Militar foi acionada com informações de que um rapaz estaria furtando fios de cobre.

No local, fizeram contato com o proprietário, que informou ter sido alertado por seus funcionários após o disparo do sistema de alarme. Segundo o relato, um indivíduo estaria furtando fios de cobre das instalações.

Durante as diligências, os agentes localizaram o suspeito no interior de um escritório da olaria, com a porta arrombada. Foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo encontrados dentro de uma mochila um alicate, uma chave de fenda e aproximadamente 750 gramas de fios de cobre.

Diante da situação, foi dada voz de prisão a ele e, em seguida, o detido foi conduzido ao plantão de Polícia Civil de São João. O delegado registrou o boletim de ocorrência como furto qualificado. A perícia técnica foi acionada para comparecer ao local em data futura.

O rapaz permaneceu preso e foi encaminhado à Cadeia Pública local. Durante a apresentação da ocorrência, ele confessou o crime e demonstrou arrependimento.