Açougueiro, uma profissão muito procurada no mercado

Tem sido comum durante semanas empresas do ramo de supermercados terem anunciado que precisam de açougueiros nas páginas da Gazeta de Vargem Grande, o que demonstra a dificuldade na contratação destes profissionais que são cada vez mais raros no mercado de trabalho.

Para falar um pouco desta profissão, o jornal entrevistou Mauro Júnio Rodrigues, 40 anos, solteiro, funcionário do Supermercado Estrela, natural de São Sebastião da Grama, onde reside e que diariamente faz o trajeto da vizinha cidade até Vargem Grande para exercer o seu ofício.

Mauro começou a trabalhar aos 19 anos, no Supermercado Ideal, em Grama, na função de pacoteiro, sendo logo em seguida levado para trabalhar no açougue do estabelecimento. “Não tinha conhecimento na época e o aprendizado foi no dia a dia, graças aos açougueiros Renato Zeferino e Bruno Pituco, que passaram todas as formas de corte, como lidar com os clientes, dentre outras informações profissionais que ajudaram na minha formação”, lembrou.

No Ideal, ficou nove anos trabalhando e passou a dominar todas as técnicas de como ser um bom açougueiro. Em 2012, foi convidado a trabalhar no Supermercado Estrela, no atual prédio, onde permanece até hoje.

“Aqui me deram a oportunidade de ser o encarregado da área do açougue, me proporcionaram todos os cursos que me tornaram o profissional que sou hoje”, afirmou à reportagem do jornal. Com o 3º Colégio completo, Maurinho, como é chamado pelos colegas, fez cursos oferecidos por várias empresas do ramo, onde aperfeiçoou técnicas de açougue, cortes nobres, cortes especiais de embandejamento, a trabalhar com carnes bovinas e suínas.

Também através dos cursos aprendeu como armazenar carnes, trabalhar com estoque, a parte de higienização, curso de temperados, dentre outros. Atualmente é responsável pelo trabalho dos 10 açougueiros que trabalham no Supermercado Estrela, com revezamento de horários, todos sob sua supervisão.



“Eu acho que graças à minha profissão, conquistei tudo que tenho hoje. Faço o que gosto e me sinto realizado”, comentou sobre a profissão que exerce. Questionado sobre os motivos que poucas pessoas queiram aprender a profissão de açougueiro, argumentou que uma das causas pode ser as exigências de horários, uma vez que as folgas nem sempre são aos finais de semana; dificuldade dos jovens em se comunicar com o público e por ser um trabalho que exige um certo esforço físico. “Não é só cortar carne, tem de lavar o açougue, as câmaras frias, organizar tudo e muitos jovens não têm a devida paciência para enfrentar as dificuldades do açougue”, explicou.

Com relação aos valores dos salários, disse que um bom profissional ganha entre R$ 3 mil a R$ 5 mil por mês, e que mesmo com um salário razoável, não se está achando mão de obra fácil no mercado de trabalho. Comentou que para formar um bom açougueiro, a pessoa começa como auxiliar e tendo boa vontade, entre três a cinco meses, já está manuseando os cortes e aprendendo a lidar com o público consumidor.

“Mas, o aprendizado prossegue no dia a dia, com foco e esforço dos pretendentes. Eu, com 25 anos de profissão, todo dia estou aprendendo um pouco, fazendo mais cursos, me aperfeiçoando”, afirmou.

Além de trabalhar no Supermercado Estrela, Maurinho nas horas de folga presta consultoria em vários estabelecimentos da região, onde ensina montagem de balcão, dá cursos de cortes, de aproveitamento de carnes, temperados, ensina a fazer linguiças, dentre outros serviços que visam, sobretudo, que os açougues não tenham perdas.

“É uma profissão que recomendo, não só por ser valorizada nos dias atuais, mas também se feita com amor, a pessoa que a exercer vai se sentir bem, pois estaremos servindo o próximo. Ao vermos os bons resultados que alcançamos, traz uma grande satisfação pessoal”, comentou.

Ele demonstra uma grande gratidão aos proprietários do Supermercado Estrela pelas oportunidades que lhes proporcionaram. “Tiveram uma visão empreendedora, apostaram em mim. Os cursos que realizei foram importantes para todos nós, todos ganhamos e hoje procuro retribuir, ensinando à equipe de profissionais do açougue do Supermercado Estrela, tudo que aprendi”, finalizou.