Emprego: o que as empresas mais procuram em Vargem

Com relação ao mercado de trabalho local, uma pesquisa feita junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador-PAT de Vargem Grande do Sul, mostra que as empresas da cidade têm procurado mais por determinados profissionais, como auxiliar de linha de produção, que é um profissional multifuncional, que realiza diversas funções na empresa; repositores de supermercados, auxiliar de estoque, açougueiro, tratorista, motorista CNH categorias D e E e também pedreiros e serventes.

Já os candidatos a um emprego na cidade, a maior busca junto ao PAT, é de jovem em busca do primeiro emprego, segundo informaram à reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande. “A grande maioria destes candidatos prefere serviços administrativos e neste setor existe pouca oferta de trabalho”, informou o PAT.

Também as mulheres com baixa escolaridade estão procurando o Posto para uma oportunidade de trabalho, oferecendo serviços domésticos, que também há baixa oferta de vagas na cidade. Mais uma vez, os responsáveis pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador voltam a reafirmar que hoje a escolaridade mínima exigida pelos empregadores é de ensino médio completo, com o pretendente tendo de ter completado o terceiro colégio.

Para falar um pouco destas profissões que são muito procuradas no município, o jornal entrevistou um pedreiro, um açougueiro e também um motorista, que contaram um pouco de suas histórias, realizações e o que acham da profissão que exercem.