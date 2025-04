Lunayma busca profissionais proativos para contratar

Na área do comércio varejista, especialmente no segmento de moda, a busca por mão de obra também enfrenta desafios. A diretora da Lunayma Magazine, Mariana Haddad, relatou à Gazeta de Vargem Grande que a principal demanda da empresa é por vendedoras.

No entanto, encontrar profissionais qualificadas, segundo informou, tem sido uma tarefa difícil. “Muitas pessoas estão querendo trabalhar, no entanto, poucas querem se dedicar e, assim, crescer na empresa”, afirmou.



Segundo Mariana, a experiência anterior não é um requisito obrigatório, mas a disposição em aprender é essencial. “Não precisa de experiência, mas sim de muita boa vontade em aprender. Tem que ser uma pessoa proativa”, explicou.

Com um quadro atual de 12 funcionários, a Lunayma Magazine está constantemente em busca de novas colaboradoras que se encaixem nesse perfil. “Estamos sempre em busca de boas vendedoras”, completou.