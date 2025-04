Fuzil enfrenta desafios na contratação de mão de obra operacional

A dificuldade de encontrar mão de obra está chegando na empresa Fuzil, instalada em Vargem Grande do Sul, que atualmente conta com cerca de 150 colaboradores.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a gerente de Recursos Humanos da Fuzil, Ana Carolina F. de O. Fabris, afirmou que os cargos operacionais são os mais procurados pela empresa, e que a seleção prioriza atitudes comportamentais. “Não há exigências. Só analisamos se a pessoa tem vontade de aprender e se tem comprometimento e boa vontade para os cargos operacionais, agora em se tratando de uma vaga administrativa temos que analisar de acordo com o departamento”, explicou.



Felizmente, no entanto, Ana Carolina ressaltou que apesar de a empresa estar enfrentando o desafio de encontrar novos profissionais qualificados para a mão de obra operacional, atualmente conta com uma equipe que atende às expectativas.

No momento, a Fuzil está com vagas abertas para auxiliar de logística e motorista de caminhão, reforçando a demanda por mão de obra operacional qualificada e disponível na região.