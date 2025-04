Supermercados União valoriza motivação pelo cargo na contratação

O setor supermercadista também tem grande importância na absorção de mão de obra em Vargem Grande do Sul. De acordo com Gustavo Ronqui, gerente das lojas do Supermercados União de Vargem Grande do Sul, as vagas mais recorrentes são para serviços gerais, que abrangem diversas funções dentro da loja.

“Geralmente a procura é para serviços gerais, não tem um setor específico, sendo que o supermercado é, para a grande maioria, a porta de entrada no mercado de trabalho”, afirmou.

Para ele, a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada está aumentando. “À medida que o desemprego diminui, aumenta a dificuldade, levando-se em conta que o desemprego no país diminuiu significativamente”, disse.



A empresa não estabelece exigências formais na hora da contratação. O foco, segundo Ronqui, está no perfil comportamental dos candidatos. “Não temos requisito para contratar, levamos em conta a vontade da pessoa em trabalhar e se desenvolver profissionalmente”, explicou.

Sobre o perfil dos trabalhadores locais, Ronqui avalia de forma positiva: “A mão de obra vargengrandense, em nosso caso, no supermercado, atende bem sim, pois tem um comércio forte na cidade dando muitas oportunidades de aprendizado para os colaboradores”, avaliou.

Atualmente, o Supermercados União não está com vagas abertas, mantendo um quadro de 90 funcionários distribuídos entre suas duas unidades na cidade. “Nosso quadro de colaboradores atualmente está completo”, finalizou.