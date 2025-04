ACI tem papel fundamental entre empresas e trabalhadores

Com o Dia do Trabalho se aproximando, celebrado na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, a Gazeta de Vargem Grande traz um panorama do mercado de trabalho local e o papel essencial desempenhado pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul na intermediação entre empresas e candidatos a vagas de empregos na cidade.

Desde fevereiro de 2013, a ACI mantém um banco de currículos que tem sido uma ferramenta estratégica para o comércio e a indústria de Vargem Grande do Sul. A proposta é simples, mas eficaz: reunir, analisar e catalogar currículos com base na escolaridade e nas competências de cada candidato, para atender com agilidade às demandas de contratação das empresas associadas.

À Gazeta de Vargem Grande, o responsável pelo setor, o gerente comercial da ACI José Roberto Pereti, que é pós-graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Pessoas pela PUC de Poços de Caldas (MG), explicou qual é, de fato, o papel da ACI na locação de trabalhadores para o comércio e indústria local.

“A Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, tem por objetivo captar currículos para auxiliar as empresas associadas que por ventura estejam necessitando contratar. Os currículos são previamente analisados e catalogados de acordo com a escolaridade e profissão/conhecimento de cada um. Diariamente temos ajudado as empresas associadas da ACI com muitos currículos através dos nossos arquivos devido a eficácia de indicar sempre currículos pré-selecionados”, disse.

“Os currículos para o Programa de Estágio precisam ser de maiores de 16 anos que estejam cursando Ensino Médio, curso técnico ou curso superior. Temos hoje aproximadamente 70 jovens que estão trabalhando no Programa de Estágio em nossa cidade”, completou.

Segundo ele, embora a triagem seja criteriosa, ainda enfrenta entraves. “Às vezes, encontramos dificuldades para catalogar alguns currículos devido à falta de dados ou informações necessárias para melhor análise”, comentou.

Perfil profissional buscado pelas empresas

As exigências do mercado têm se tornado cada vez mais específicas. No setor industrial, Pereti informou que a demanda gira em torno de profissionais técnicos cursos mais específicos, como torneiros mecânicos, soldadores, ferramentaria, estoquistas, bem como profissionais para departamento de administração com conhecimentos de secretariado, área fiscal, recursos humanos, informática avançada, venda presencial e online e atendimento a clientes. No comércio, de acordo com o gerente comercial, são procurados profissionais da área de vendas, tanto presencial quanto para o online, caixas estoquistas e repositores de mercadorias.

Explicou que, no entanto, obter a qualificação necessária é um desafio a ser enfrentado pelos candidatos. “Os candidatos apresentam dificuldades de formação profissional e qualificação para as vagas existentes. Quanto mais qualificação, mais facilidade na obtenção de emprego. A empregabilidade passa pelo nível de qualificação do candidato”, comentou.

Para ele, apenas o Ensino Médio não é mais suficiente diante das exigências do mercado. “Cursos técnicos como os que são oferecidos pela Escola Técnica Estadual (Etec) do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul e também pela Escola D. Pedro II, são importantes para a conquista de uma vaga no mercado de trabalho”, ressaltou.

“A Prefeitura, por meio do PAT e em parceria com a ACI, Sebrae e Senai, têm procurado investir em cursos e treinamentos, com o objetivo de capacitar os que procuram o mercado de trabalho, inclusive utilizando o auditório da ACI para ministrar os cursos”, completou.

Oportunidades x qualificação

Ao jornal, Pereti pontuou que mesmo com um mercado aquecido, as empresas têm enfrentado dificuldades para preencher vagas em diversas áreas. “O mercado de trabalho está com muitas oportunidades e os empresários estão encontrando dificuldades para a seleção e contratação de mão-de-obra para torneiro mecânico, soldador, estoquista, motorista com CNH – B, açougueiro, padeiro, confeiteiro, caixa de supermercado, vendas e Jovem Aprendiz. São profissões mais carentes no momento”, disse.

A qualificação da população trabalhadora de Vargem Grande do Sul, segundo Pereti, está dentro da média quanto à escolaridade e profissão, mas há sempre espaço para aprimoramento. “Mas há sempre a necessidade de buscar novos conhecimentos para estarem em sintonia com as exigências do mercado de trabalho”, finalizou.

Com esse trabalho de intermediação, a ACI segue como uma ponte importante entre trabalhadores e empregadores, contribuindo para fortalecer o mercado de trabalho local e promover o desenvolvimento socioeconômico de Vargem Grande do Sul.