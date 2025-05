Paulo Guerra disputou competições do Circuito Paralímpico

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, de atletas com deficiência no braço e antebraço, encerrou, na sexta-feira, dia 25, a sua participação no Desafio 1, Desafio 2 e na Etapa Internacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2025, em São Paulo. Na disputa, o atleta ficou em primeiro lugar em todas as provas

À Gazeta de Vargem Grande, ele afirmou que foram dias intensos, cheios de aprendizados, superações e muita entrega. “Volto pra casa com a cabeça erguida, o coração em paz e a mente afiada — sei exatamente onde posso e vou melhorar”, disse.

Para Paulo, essa caminhada só é possível graças a cada um que acredita nele. “A cada um que me apoia e me incentiva a seguir lutando pelos meus sonhos. Obrigado de coração a todos vocês! Isso aqui é só o começo. Vamos com tudo, porque o melhor ainda está por vir”, comentou.

A próxima competição do atleta é o Circuito Paralímpico Loterias Caixa 1° Fase Nacional, que acontece no dia 25 de maio, em São Paulo, no Comitê Paralímpico.

Fotos: Arquivo Pessoal