Equipe GM Fit participou de palestra e evento na represa

O evento Unidos pelo Movimento, promovido pela equipe de corrida GM Fit, aconteceu no sábado, dia 26, na Represa Eduíno Sbardellini, a partir das 16h. Na ocasião, cerca de 80 atletas estiveram presentes.

Houve brinde com os participantes, palestra sobre o emocional do atleta e apresentação dos parceiros da equipe, além de stand com degustação especial.

Os participantes contribuíram com um litro de leite para doação ao Grupo de Amor à Vida (Gavi) e, segundo Giovanni Augusto de Oliveira, o idealizador da equipe, o evento foi um sucesso. “Apesar da pouca divulgação, apenas quatro dias antes do evento, as condições climáticas adversas, o horário e dia não apropriado, o evento foi um sucesso. Conseguimos colocar muitas pessoas no espaço do evento e foram arrecadados 59 litros de leite”, disse.

A psicóloga esportiva Fernanda Benini esteve presente no evento e tratou assuntos importantes em sua palestra, abordando o emocional de um atleta. Nos stands que estavam no local, os presentes puderam degustar produtos antes e depois da caminhada simbólica que aconteceu ao redor da represa.

Giovanni agradeceu ao prefeito Celso Ribeiro e ao vice-prefeito Guilherme Nicolau pelo apoio ao projeto e ao diretor do Departamento de Esportes, André Leone, que esteve presente e contribuiu com a ação solidária. Ele também agradeceu a todos os parceiros e patrocinadores que contribuíram para o sucesso do evento e às voluntárias do projeto Grupo de Amor à Vida (Gavi) que estiveram presentes.

“E por fim, agradeço a todos os atletas da equipe presentes e não presentes, a todos que vieram de outras cidades prestigiar o nosso evento e também os nossos munícipes”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal