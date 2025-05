1ª Feijoada de Ogum reúne 170 pessoas em almoço

A 1ª Feijoada de Ogum foi realizada no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, no último domingo, dia 27, a partir do meio-dia. O evento, que contou com a presença de aproximadamente 170 pessoas, superou as expectativas da organização, proporcionando momentos de emoção, gratidão e solidariedade.

Com uma feijoada farta e bem servida, acompanhada de arroz e outros complementos, o encontro teve também a proposta de compartilhar parte da refeição com entidades da cidade, reforçando o espírito de união e caridade. O local disponibilizou ainda um bar para os participantes e estacionamento gratuito. A animação ficou por conta de apresentações de samba e pagode ao vivo.

A realização da feijoada foi coordenada pelo dirigente Pai de Santo Junior, mãe Gisele, Caliane, Thays e Elisa, além de contar com o apoio de uma médium da casa na preparação dos alimentos. O ingresso para a feijoada foi vendido a R$ 80,00.

O evento teve como objetivo homenagear Ogum, sincretizado na Igreja Católica como São Jorge, e toda a arrecadação será destinada ao Centro Tranca Rua das Almas.

Após quase três meses de intensa preparação e divulgação, os organizadores planejam agora um período de descanso, mas adiantam que a intenção é realizar um novo evento futuramente.

Fotos: Arquivo Pessoal