Evento incentivou a prática de atividades físicas

Uma parceria entre a Smile/Nutriodonto e o Studio Maíra Melchiori reuniu alunos da academia na manhã do último domingo, dia 27 de abril, na Represa Eduíno Sbardellini, onde aconteceu ‘um aulão’ ministrado pela equipe da academia. O evento também esteve aberto às pessoas presentes que dele quiseram participar.

Nesta manhã, foi praticado várias atividades físicas ao ar livre, onde o clima leve e alegre esteve presente ao som de muita música e interação entre os participantes. Para os organizadores, foi uma experiência inesquecível, cheia de momentos de descontração e superação.

O objetivo do aulão foi incentivar a prática de atividades físicas e o autocuidado, com o sorteio de diversos brindes. Também houve a participação de várias empresas da cidade que contribuíram com o sucesso do evento. A Escola D. Pedro II esteve presente, com os alunos de enfermagem auferindo a pressão dos participantes.

Fotos: Arquivo Pessoal