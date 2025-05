Fiéis realizaram 6ª Caminhada da Via Crucis no feriado

Foi muito emocionante a 6ª Caminhada da Via Crucis, que aconteceu na quinta-feira, feriado do Dia 1º de Maio de 2025. A caminhada teve início por volta das 5h15 e os fiéis percorrerem cerca de 12 km na Estrada do Barro Preto, passando pelas 15 estações durante o percurso, onde aconteceram os louvores e orações.

O tema da caminhada foi “Triunfo da Vitória” e a benção inicial foi dada pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira no Monumento de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Comissão Organizadora, mais de 1500 pessoas participaram do ato de fé, cujo encerramento aconteceu no Monumento da Ressurreição junto à Pousada da Cidinha, com a chegada da imagem da Padroeira carregada pelos atiradores do Tiro de Guerra, onde houve o testemunho de algumas pessoas que alcançaram graças e a benção final pelo padre Antônio Carossi.

Houve a tradicional arrecadação de alimentos que serão doados à Casa de Passagem e sorteio de brindes aos participantes no final da caminhada. No retorno, os caminhantes puderam contar com transporte gratuito oferecido pela prefeitura municipal. Também foram colocadas pelo poder público municipal, banheiros químicos, houve distribuição de água e a Comissão Organizadora providenciou lixeiras durante o percurso, junto às estações.

Participaram da caminhada fiéis de Vargem Grande do Sul e mais 16 cidades. De acordo com a Comissão Organizadora, foram arrecadados 135 quilos de macarrão, 41 de feijão, 32 óleos, 36 quilos de arroz, 24 de farinha, 12 de açúcar, seis de fubá, seis de sal, meio quilo de amido de milho, meio quilo de flocos de milho, meio quilo de farinha de mandioca, meio quilo de mistura para bolo, 4 sachê de molho de tomate, um quilo de grão de bico, 15 leites, um pacote de biscoito e uma lata de sardinha.

RETIFICAÇÃO

O jornal Gazeta de Vargem Grande errou ao noticiar na matéria sobre a 6ª Caminhada da Via Crucis que circulou neste sábado, dia 3 de maio de 2025, onde afirmava que o transporte de volta dos participantes teria sido pago pela Prefeitura Municipal, bem como a colocação dos banheiros químicos teria sido por conta dos cofres municipais.

Na verdade, o transporte gratuito foi realizado pelas empresas Transporte do Campo, da família Manzano e pela empresa Transporte Sangiorato, do empresário Alex Sangiorato. Com relação aos banheiros químicos, eles foram pagos pela Comissão Organizadora da Via Crucis, com o dinheiro arrecadado da Festa do Milho.

Cobertura do evento

A Gazeta de Vargem Grande realizou a cobertura do evento e todos os registros podem ser acessados nas redes sociais do jornal.

Fotos: Reportagem