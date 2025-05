Em 1973, homenagem aos trabalhadores impulsionou as feiras de produtos manufaturados

Mario Poggio Jr.

Em 1973, a líder estudantil Roseli Aparecida Thezolin João venceu a eleição e assumiu a Presidência do Grêmio Estudantil Cid Oliveira Leite, no então Colégio Estadual Alexandre Fleming.

Logo após a posse recebeu um grande desafio do diretor, professor Achilles Rodrigues, montar um evento marcante em homenagem ao trabalhador, no dia 1º de maio, que chamasse a atenção de toda a cidade.

Felizmente Roseli contou com o apoio de sua mãe Loricilda Nogues Peres, conhecida por “dona Lori”, que trabalhava na escola, onde era bem quista pelos seus colegas de trabalho e pelos alunos.

Com seu espírito empreendedor, dona Lori propôs organizar uma feira de produtos de industriais, comerciantes e de profissionais autônomos estabelecidos na cidade.

A luta foi grande, mas dona Lori não mediu esforços, visitou as empresas cerâmicas, de marcenaria, costureiras, lojas, etc… estabelecidas na cidade, e conseguiu amplo apoio.

Então alugaram o Clube Vargengrandense e montaram a sonhada exposição.

A sociedade vargengrandense compareceu em massa, registrou sua visita no livro próprio e adquiriu muitos produtos dos expositores que, sentiram-se recompensados pelo seu investimento.

O sucesso foi tão grande e marcante que o evento foi repetido e aprimorado em anos subsequentes.

