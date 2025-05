Idoso é vítima de golpe na Caixa Econômica Federal em Vargem

Um idoso foi vítima de um golpe no caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal localizada na Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro da cidade. O crime, conhecido como “golpe do cartão preso”, reforça a necessidade de atenção redobrada ao utilizar terminais de autoatendimento, especialmente por parte de pessoas idosas.

De acordo com o relato da família em publicação nas redes sociais, o homem passou por dois caixas eletrônicos supostamente fora de serviço, quando foi abordado por um desconhecido, aparentando cerca de 50 anos, que indicou outro terminal como funcional. Ao inserir o cartão no caixa indicado, o cartão ficou preso na máquina.

O desconhecido, então, apontou um número 0800 fixado no próprio equipamento para o qual a vítima deveria ligar, simulando prestar ajuda. A chamada foi atendida por uma mulher que, se passando por funcionária da instituição, solicitou dados pessoais como nome completo, CPF e o número do caixa utilizado. Após colher as informações, a suposta atendente afirmou que o cartão e a conta estavam bloqueados, orientando a vítima a deixar o local e procurar atendimento apenas no dia útil seguinte.

A fraude foi possível por meio de um adesivo com telefone falso colado sobre o terminal eletrônico, além de um dispositivo físico que impediu a liberação do cartão, tática comum nesse tipo de golpe. Com posse dos dados pessoais e acesso ao cartão, os criminosos realizaram movimentações financeiras indevidas, conforme comprovado por extrato bancário posteriormente anexado à denúncia.

A família informou na publicação que registrou um boletim de ocorrência e encaminhou toda a documentação às autoridades competentes. O caso serve de alerta à população, especialmente aos idosos.

É preciso redobrar os cuidados ao utilizar caixas eletrônicos e jamais fornecer dados pessoais por telefone em situações suspeitas. Em casos de cartões retidos, o recomendado é não aceitar ajuda de estranhos, não ligar para números afixados nos terminais e procurar atendimento diretamente no interior da agência ou por meio dos canais oficiais divulgados no site do banco.