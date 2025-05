Condenado é capturado pela Polícia Militar

Na tarde de quinta-feira, 1º de maio de 2025, por volta das 15h, um homem condenado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. A ação foi realizada durante patrulhamento ostensivo e preventivo no município.

Segundo informações registradas, os policiais receberam uma denúncia anônima relatando que um rapaz estaria residindo nos fundos de um imóvel localizado no bairro.

A equipe policial tinha conhecimento prévio de que ele era alvo de dois mandados de prisão, sendo condenado pelos crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça) e 329 (resistência) do Código Penal, com pena total de seis meses em regime semiaberto.

Após a denúncia, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde localizaram o rapaz. Ele foi submetido a busca pessoal, não sendo encontrados objetos ilícitos.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. O delegado lavrou o boletim de ocorrência e o rapaz permaneceu preso, à disposição da Justiça.