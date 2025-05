Defesa Civil de São Sebastião da Grama participou de capacitação do programa “São Paulo Sem Fogo”

Agentes da Defesa Civil de São Sebastião da Grama participaram da primeira fase do treinamento do programa “São Paulo Sem Fogo”, promovido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A capacitação ocorreu na cidade de Serra Negra e reuniu representantes de diversas cidades paulistas na última semana.

Durante as atividades, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências com integrantes de outras equipes da Defesa Civil e de aprofundar conhecimentos técnicos sobre o combate a incêndios. O treinamento abordou o uso correto de equipamentos como abafadores, sopradores, bombas costais e equipamentos de proteção individual (EPIs), considerados essenciais no enfrentamento a focos de fogo em áreas urbanas e rurais.

O programa “São Paulo Sem Fogo” é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa preparar e mobilizar as forças locais para a prevenção e combate a incêndios, com o objetivo de reduzir danos ambientais, preservar vidas humanas e proteger o patrimônio público e privado.

A participação na capacitação reforça o compromisso da Defesa Civil de São Sebastião da Grama com a qualificação contínua de sua equipe e com a atuação preventiva em situações de risco.

Fotos: Prefeitura de São Sebastião da Grama