Rotary realiza com sucesso almoço beneficente

O porco a paraguaia, um prato preparado artesanalmente, de paladar irresistível, que desperta o sabor de carne suína defumada quando consumido, foi a principal atração do animado almoço realizado pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul, no último domingo, dia 27 de abril, que contou com a presença de mais de 200 pessoas. O evento, um almoço beneficente, foi realizado no salão da quadra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e contou com música ao vivo.

O prato, que precisa de muitas horas de preparo da carne no calor da brasa para realçar seu sabor, é inspirado em técnicas tradicionais de defumação e na culinária paraguaia e foi preparado pelos próprios diretores do clube e servido com o apoio das integrantes da Casa da Amizade. O almoço teve início ao meio-dia e os ingressos foram vendidos a R$ 70,00, sem bebidas incluídas. Crianças de até 10 anos tiveram entrada gratuita.

O evento reuniu a diretoria completa do Rotary Club de Vargem Grande do Sul e foi marcado pela integração entre associados, familiares e comunidade local, em um ambiente de solidariedade e confraternização.

Toda a renda arrecadada será destinada ao reforço do banco ortopédico mantido pelo Rotary Club e a projetos da Fundação Rotária, com foco em ações humanitárias e na campanha global de combate à poliomielite.

Fotos: Reportagem