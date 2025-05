3º Almoço da Comissão da Romaria é no fim do mês

Acontece no final deste mês o 3º Almoço da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O evento será realizado no dia 25 de maio, um domingo, no salão da Igreja São Joaquim, a partir das 10h30.

Com show da dupla Orivaldo e Jonas para animar os presentes, os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50,00, crianças de 8 a 12 anos pagam meia entrada e parte do valor arrecadado com o evento será revertido em prol do Hospital de Caridade.

No cardápio haverá porco no fogo de chão, frango, linguiça, arroz, feijão gordo, farofa, vinagrete e salada. As bebidas serão a parte.

Para adquirir o ingresso, basta contatar algum membro da Comissão ou visitar algum dos pontos de venda, como a Salgateria da Nira, o Supermercado Nako e a Bia Boutique.