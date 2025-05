Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu a professora Claudete Piola Pereira, aos 73 anos de idade, no dia 27 de abril. Residia no Centro; era viúva de Vítor Pereira; deixou os filhos Adriana, Douglas e Débora; os genros Randall e Neto; a nora Elisa; os netos José e Manuella – que deverá nascer em agosto e a irmã Clair. Foi sepultada no dia 28 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcela Anacleto Horácio, aos 46 anos de idade, no dia 27 de abril. Residia em São Paulo; solteira; deixou a filha Laura; as irmãs Débora, Kátia e Salete e os sobrinhos Flávia, Fernanda, Beatriz, Ana Laura, Manuela, Fabiano e Brayan. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o ex-policial militar Benedito Aparecido Teixeira, conhecido por Teixeirinha, aos 67 anos de idade, no dia 28 de abril. Residia na Vila Santana deixou a esposa Neiva; os filhos Jeferson, Wellington, Weverton e Willan; noras; netos e o irmão Celso. Foi sepultado no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sônia Maria dos Anjos Romeiro Teodoro, aos 72 anos de idade, no dia 29 de abril. Residia no Jardim São Luís; deixou o marido José Aparecido Teodoro; os filhos Graziela e Marcelo; e os netos Felipe, Júlia e Nicolas. Foi sepultada no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Delvo Zicolau, aos 85 anos de idade, no dia 29 de abril. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a esposa Vera Maria de Matos Zicolau; os filhos Rosângela e Valdeci; a nora Tatiana; os netos Camila, Emilaine, Laura, Vinicius e Carol; e irmãos. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Gonzaga Ferrete, aos 79 anos de idade, no dia 30 de abril. Residia no Bairro Nossa Senhora Aparecida; deixa a esposa Geronita; o filho Marcos; a nora Érica e netos. Foi sepultado no dia 29 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalina Benedita Barbosa, conhecida como Naty, aos 57 anos de idade, no dia 1º de maio. Residia na Vila Santana; deixou o marido Juarez Martins da Silva; os filhos Letícia e Lucas; os enteados Ana Carolina, Gustavo e Jaqueline; o genro Fernando; a nora Denise; os netos Vítor, Miguel, Felipe, Brenda, Bruno, Lauany e Lavínia; os bisnetos Sophia e Erik; os irmãos Paulo, Emanuel, João, Inês e José; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gervásio Rotta

Faleceu Gervásio Rotta, aos 63 anos de idade, no dia 1º de maio. Gervásio destacou-se pela sua paixão pelos animais e foi importante membro da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, participando da mesma durante muitos anos, deixando importante contribuição para esta que é considerada uma das maiores festas cultural e religiosa do município.

Deixou a esposa Rose Rotta, o filho João; os irmãos Heloísa, José Geraldo, Ângela e Sônia, e demais familiares. Seu sepultamento aconteceu nesta sexta-feira, dia 2 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nadir Dolorosa Belchior

Faleceu Nadir Dolorosa Belchior, aos 68 anos de idade, no dia 26 de abril. Muito conhecida profissionalmente, Nadir trabalhou como manicure e auxiliar no salão de beleza do cabeleireiro Moacir Lima por 32 anos. Com tantos anos de convivência, Moacir disse que Nadir fazia parte da família e era muito querida por todos. Residia no Jardim Fortaleza; era solteira; deixou a irmã Cibele; sobrinhos e inúmeros amigos. Foi sepultada no dia 27 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Ilson da Cunha, aos 58 anos de idade, no dia 28 de abril. Foi sepultado no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Valdir Maximiano, aos 77 anos de idade, no dia 30 de abril. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro de Carvalho, aos 92 anos de idade, no dia 30 de abril. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.