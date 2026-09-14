Festa das Nações celebra edição com números recordes

A 24ª edição da Festa das Nações, realizada entre os dias 3 e 6 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão, em Vargem Grande do Sul, reuniu mais de 20 mil pessoas, apesar da chuva que atingiu a cidade nos dias de evento, e esgotou todos os itens da praça de alimentação. O diretor do Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura, Lucas Buzato, destacou o resultado como o maior público já registrado no evento.

“Isso prova a expectativa do público e a qualidade do que foi servido. Então isso pra gente é muito importante, ter esse recorde de pessoas que fazem com que nossa festa se qualifique ainda mais. Óbvio, tivemos a questão da chuva que atrapalha um pouco e isso espanta um pouquinho o público, mas não atrapalhou no sentido de termos uma diminuição de público com relação ao ano passado. Foi igualmente grande e esperamos para o ano que vem ultrapassar o recorde, já que iremos comemorar os 25 anos da festa. Nós estamos extremamente felizes e satisfeitos com o resultado final”, afirmou.

De acordo com o diretor de Cultura, foram mais de 60 apresentações ao longo dos quatro dias, com um cronograma que chegou a somar 22 apresentações no sábado e 20 no domingo, números inéditos na história do evento. Pela primeira vez, todas as escolas da cidade participaram da programação, sem exceção. “Esse ano a gente se surpreendeu porque foi a primeira vez na história que tivemos todas as escolas da cidade se apresentando. Todas. Nenhuma ficou de fora. E isso é espetacular. Mostra que a Educação cada vez se envolve mais com a Cultura e isso entrelaça com uma parceria que dá muito certo. Cultura e educação transformam o mundo. E é isso que a gente pôde ver refletido no palco”, afirmou.

Lucas observou ainda que o evento é um exemplo de como as crianças e os jovens se interessam por cultura. “Em um mundo em que o celular, as redes sociais, tira muito o interesse do jovem por Cultura, esse o movimento ao contrário, de subirem no palco da Festa das Nações, prova que Cultura ainda dá certo”, afirmou. “Ver os jovens indo ensaiar durante meses, fora do horário de aula, para que a festa aconteça, é muito bonito. Isso deve acontecer de forma contínua durante o ano, que é um dos pontos que a gente mais defende. Que não seja só na Festa das Nações, mas seja em tudo”, disse.

Palco para centenas de pessoas

No palco, o número de participantes também superou recordes anteriores: cerca de 450 pessoas se apresentaram, entre integrantes de escolas, academias e grupos culturais. “Isso se deve ao interesse de todas as escolas, todos os grupos das academias, todos se interessarem em participar”, disse o diretor. “Isso é maravilhoso, é gigante. E o retorno é ver as pessoas se surpreenderem cada vez mais com o que a festa oferece, com o que os grupos oferecem. Isso é surreal”, avaliou Lucas.

A realização da festa contou com uma equipe ampla nos bastidores. O Departamento de Cultura e Turismo mobilizou oito pessoas, além de voluntários do Grupo da Cultura e produtores. Pelo programa estadual Difusão, em parceria com a APA, outros cinco profissionais reforçaram a organização: João Guilherme, os dois Brunos, Rafa e Danilo, vindos de cidades vizinhas para atuar como camareiros, contrarregras e fotógrafos. “A partir do trabalho profissional deles, de experiência com eventos, fizeram toda a diferença. Esperamos, inclusive, que os próximos anos eles estejam com a gente novamente através desse programa. Mas é gigante o número de pessoas que trabalham nos bastidores. Coreógrafos, as diretoras de escola, professores, os pais dos alunos, todo mundo se mobiliza. A gente vê a apresentação do palco acontecer, mas os bastidores é um mecanismo fora do normal, de organizado, de dedicação. É muito lindo o que todos eles fizeram”, afirmou.

Lucas reforçou o peso econômico do evento, apontando que o público vindo de fora da cidade já representa cerca de 40% do total de visitantes. Para ele, a Festa das Nações é a maior atração turística de Vargem Grande do Sul e prova da capacidade turística do município, reconhecida pelo Estado por meio do selo de Município de Interesse Turístico (MIT). “Quando a gente traz pessoas de fora para a cidade, isso significa que está tendo investimento, está tendo caixa entrando. A gente tem um giro na economia. É muito importante que entendemos que turismo gera renda, gera economia, melhora o PIB. E isso é algo que outras cidades já começaram a enxergar faz tempo, e nós precisamos enxergar desta forma também”, comentou.

Fotos: Reportagem Gazeta

Potencial turístico

“Quando a população se junta ao poder público pra receber o turista, a cidade ganha, a cidade cresce e a cidade potencializa a sua economia. O triste é quando nós afastamos o turista, no sentido de dizer que na nossa cidade não tem potencial turístico. E quem avaliou a nossa cidade como potencial turístico foi o próprio Estado, quando nós ganhamos o Selo de Município de Interesse Turístico. Ou seja, o Estado enxerga a gente como potência turística, os turistas que vêm elogiam e enaltecem o nosso turismo, mas nós como população insistimos em dizer que aqui não tem nada ou que nós não somos aptos a esse crescimento turístico. Nós somos. E a Festa das Nações é a prova disso. Nós somos extremamente capacitados. Falta o movimento, lógico, entra o poder público, sim, e nós temos que melhorar cada dia mais. Mas a população mesmo precisa estar envolvida nisso. Estar aptos a receber o turista e dizer, ‘olha, vocês vieram para a melhor cidade do mundo. Aqui é bom. Fiquem aqui, invistam aqui, gastem aqui na cidade’. Eu acho que isso, acontecendo, a cidade só tem a ganhar”, disse.

Dedicação

Em agradecimento, o diretor citou o prefeito Celso Ribeiro, o vice-prefeito Guilherme Nicolau, vereadores, servidores do Departamento de Cultura e voluntários que atuaram na organização, incluindo costureiras e eletricistas. “A Festa das Nações esse ano consolida aquilo que a gente sempre diz que a união faz a força e eu preciso aqui agradecer a todas as entidades que participaram, a todas as crianças, jovens, adultos, idosos, a todos os diretores, coordenadores, a todos os voluntários envolvidos, costureiras, eletricistas, todos os departamentos da prefeitura. Eu preciso agradecer em especial ao nosso prefeito Celso Ribeiro, o vice Guilherme Nicolau, enfim, aos vereadores, o prefeito não poupou esforços em investir nessa festa, porque investir neste evento é investir em turismo, investir em turismo é investir em economia”, ressaltou.

“E eu preciso agradecer também ao Departamento de Cultura que trabalhou incansavelmente. Esse ano comemorei 20 anos da primeira apresentação que eu fiz na Festa das Nações, que foi em 2006. Quem me colocou foi a Dona Márcia, a qual eu tenho toda a gratidão do mundo. Principalmente eu preciso agradecer ao público que esteve presente e vibrou, prestigiou e, enfim, embarcou com a gente nessa viagem. E esperamos que em 2027, nos 25 anos de Festa das Nações, a festa seja também inesquecível e que possamos comemorar com muita alegria esse marco das bodas de prata dessa festa que é hoje uma das mais amadas pelos vargengrandenses e também para quem vem de fora. Só preciso agradecer mesmo a todos”, finalizou Lucas.

Confira as imagens

A Gazeta de Vargem Grande fez uma intensa cobertura da Festa das Nações. Para acessar todas as fotografias e vídeos do evento, acesse as redes sociais da Gazeta pelo @gazetavg