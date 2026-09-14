Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas no Dolores

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos no domingo, dia 13, suspeitos de tráfico de drogas no local conhecido como “Cachorro Sentado”, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Uma equipe de radiopatrulhamento foi até o local após receber informações de que dois rapazes estariam traficando entregas na região. Ao chegar, os policiais avistaram os dois suspeitos saindo de um terreno baldio e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados um cigarro de maconha, quinze pinos de cocaína e um tablete maior da mesma droga. Diante do material apreendido, os policiais deram continuidade às diligências.

Na residência de um dos suspeitos, os agentes ainda localizaram uma pedra de crack, uma porção de dry, uma quantidade de maconha já esfarelada e uma tesoura com resquícios da droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indiciados por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.