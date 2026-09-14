Atlas/Bloomberg mostra Lula x Flávio no 2º turno

Uma nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantendo a liderança das intenções de voto no primeiro turno da corrida presidencial de 2026. Lula aparece com 43% das intenções, enquanto o deputado Flávio Bolsonaro (PL) soma 37,4%.

No cenário de segundo turno entre os dois principais nomes, o levantamento aponta empate técnico dentro da margem de erro: Flávio Bolsonaro tem 46,4% das intenções de voto contra 46,2% de Lula. Votos brancos, nulos e eleitores que ainda não decidiram somam 7,4% do total.

Atrás dos dois primeiros colocados no primeiro turno, a pesquisa mostra o escritor Augusto Cury, do Avante, em terceiro lugar, com 6,6% das intenções de voto. Renan Santos, do partido Missão, aparece na sequência, com 6,5%.

O instituto também testou outros cenários de segundo turno para a disputa pelo Palácio do Planalto. Em confronto direto entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, do Novo, o levantamento registra 46,2% para Zema e 46% para o atual presidente. Diante do governador Ronaldo Caiado, de Goiás, há igualdade numérica, com 45,7% para cada um.

Em simulações envolvendo candidatos com menor desempenho no primeiro turno, Lula aparece na frente. Contra Augusto Cury, o presidente tem 43,8%, ante 41,1% do escritor. Já num confronto com Renan Santos, Lula lidera com 46%, contra 33,8% do representante do Missão.

A pesquisa também mediu a avaliação do desempenho do presidente. Segundo o levantamento, 53,8% dos entrevistados desaprovam a atuação de Lula, enquanto 43,7% aprovam e 2,5% não souberam opinar sobre o tema.

Quanto à avaliação do governo federal como um todo, 50,8% dos entrevistados classificam a gestão como ruim ou péssima. Outros 38,3% consideram a administração ótima ou boa, e 10,8% a avaliam como regular.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5 mil eleitores em todo o Brasil entre os dias 4 e 9 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos.