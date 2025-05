Coluna Momento Pet: Pipoca e Leka

As lindonas Pipoca e Leka são as estrelas da coluna Momento Pet desta semana. As cachorras vira-lata foram adotadas por Guilherme Scacabarozi no ano de 2018.

Ao jornal, Guilherme contou que viu um anúncio em uma página onde a cachorrinha Pipoca, a pretinha, estava para adoção e que a Leka, a amarela, apareceu na porta de sua casa.

Além de todos os cuidados com as duas, as cachorrinhas recebem muito amor e carinho. “A lembrança que temos delas é sempre quando passeamos juntos”, disse Guilherme.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286