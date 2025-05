Painel: Visitas ilustres

Sessão às segundas

Está sendo discutida a possibilidade das sessões da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul voltarem a acontecer às segundas-feiras. Para a mudança, conforme apurou o jornal, é necessário fazer uma alteração na lei orgânica através de emenda. Na próxima semana, no entanto, a sessão segue normalmente na terça-feira, dia 6. Pode ser que nesta sessão seja apresentada e votada a questão da mudança de data da realização das sessões.

Visitas ilustres

O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do partido Republicanos, o mesmo do prefeito Celso Ribeiro, visitou Vargem Grande do Sul, sexta-feira, dia 2 de maio. Ele estava acompanhado do deputado estadual Gilmaci Santos, também do Republicanos. Marcos Pereira é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, formado em Direito, professor e político brasileiro.

Lider do governador

O deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos) é líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi indicado pelo governador Tarcísio de Freitas. Também pastor evangélico, está no seu quarto mandato como deputado estadual. Os políticos chegaram de helicóptero no Campo da Vargeana e foram recepcionados com um almoço na chácara do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos).

Políticos da região

O almoço preparado pelos amigos do prefeito Celso Ribeiro, contou com a presença de vários políticos da região, como prefeitos e vereadores, além de autoridades do município de Vargem e convidados. Além do prefeito, também o presidente da Câmara, Maicon Canato é do Republicanos e os vereadores Fernando Corretor e Joãozinho da Força. Após o almoço, os políticos presentes despacharam no local com os dois deputados, que atenderam as reivindicações dos prefeitos e vereadores.

Financiamento

Segundo o informado pela prefeitura, foram financiados nos últimos anos em Vargem o montante de R$ 55.414.187,00. Conforme levantamento preliminar do Departamento de Contabilidade, atualmente a prefeitura tem de pagar em torno de R$ 1.080.000.00 por mês. Com vencimento de algumas das carências neste ano, logo no próximo mês, a estimativa é de que este valor chegue a R$ 1.400.000,00 ao mês. De acordo com o prefeito Celso Ribeiro, a realização de novos empréstimos deve ser estudada com muita cautela para não comprometer e engessar o orçamento.

Nova empresa

A Fabitos Indústria e Comércio de Alimentos Ltda está construindo uma nova fábrica em Vargem, localizada no início estrada da Lagoa Branca. Entre os produtos que a indústria fabrica, há a Pipoca Vovozinha, muito conhecida no mercado. A projeção para inauguração é para o primeiro trimestre de 2026, contratando cerca de 30 funcionários na fase inicial e podendo chegar a 80 trabalhadores depois que a produção estiver na sua totalidade.