Pesquisas mostram que 80% dos brasileiros vão presentear

O Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, dia 11, promete impulsionar o varejo nacional em 2025. De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, 80% dos brasileiros afirmaram que pretendem comprar presentes para a data comemorativa. A estimativa é de que aproximadamente 133 milhões de consumidores contribuam para aquecer as vendas no país, tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico.

A pesquisa, que ouviu 1.499 pessoas em todas as regiões do Brasil, aponta que dois terços dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 500, enquanto 19% planejam desembolsar até R$ 100. Entre as classes D e E, esse percentual sobe para 34%. A intenção de presentear está presente em todas as faixas sociais: 87% dos brasileiros das classes D e E, 81% da classe C e 80% das classes A e B afirmam que irão às compras.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, destaca que o Dia das Mães é uma das datas mais importantes do varejo, justamente por mobilizar o consumo de maneira ampla entre as diferentes classes sociais. A diversidade nas preferências também contribui para essa movimentação. Cosméticos e roupas/acessórios lideram a lista dos itens mais procurados, com 47% das citações. Na sequência aparecem chocolates (39%), calçados (29%), flores (28%) e cestas de café da manhã (23%). Produtos eletrônicos, serviços de relaxamento e livros também foram lembrados, embora em menor escala.

Além das mães, outros perfis femininos como companheiras, sogras, irmãs e amigas também devem ser homenageados. A expectativa entre quem espera ser presenteada é alta: nove em cada dez mães esperam algum tipo de lembrança na data.

Outra pesquisa, conduzida pela Globo em parceria com o instituto PiniOn, reforça o otimismo, mostrando que 82% dos brasileiros devem celebrar o Dia das Mães em 2025, e 71% pretendem comprar presentes, um aumento de 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O cenário também é promissor para o comércio eletrônico. Segundo pesquisa da distribuidora de tecnologia Rcell, realizada com apoio da ASUS, a expectativa é de crescimento no setor. A projeção para o e-commerce aponta um ticket médio de R$ 173,64, valor 5,13% superior ao registrado anteriormente. Durante o período, são esperadas 9 milhões de vendas e um volume de transações que pode ultrapassar R$ 2,27 bilhões.

A pesquisa também mostrou que do lado dos lojistas, o otimismo é evidente, uma vez que 85,7% esperam faturamento acima de R$ 1 milhão e 79,2% acreditam que o ticket médio por compra superará R$ 450,00. A variedade de preços e a ampla oferta em categorias como vestuário e beleza são apontadas como diferenciais estratégicos para atrair os consumidores.

Com expectativa elevada entre compradores e homenageadas, o Dia das Mães de 2025 caminha para ser uma das datas de maior relevância para o setor varejista no ano.