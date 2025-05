Diversidade estimula as vendas na Malú Magazine para a data

A Malú Magazine já percebe reflexos positivos nas vendas para o Dia das Mães. A Gazeta de Vargem Grande conversou com Joice Aparecida Romão Mineli, proprietária da loja, que destacou a importância da data e a versatilidade da Malú no atendimento a diversos públicos.

“O Dia das Mães é uma data muito boa para nós, até porque nossa loja é completa, então conseguimos atender vários nichos e vários públicos, então Dia das Mães para gente é uma data muito especial. Conseguimos atender vários perfis de mães, desde as mais modernas, até as mais tradicionais”, afirmou.

Com uma proposta de loja completa, a Malú Magazine aposta na variedade de produtos como diferencial para conquistar os consumidores. De acordo com a empresária, a expectativa para este ano é superior à dos anos anteriores. “A cada ano, sempre colocamos uma expectativa maior em relação aos anos anteriores, porque mesmo em momentos de crise, as pessoas nunca deixam de presentear a mãe. Então, às vezes, o ticket médio de cada ano pode diminuir, pode ser alterado, mas ele nunca deixa de acontecer”, observou.

Ela ainda relembra que até mesmo durante a pandemia a loja manteve vendas expressivas, reforçando a força da data no calendário do comércio. “Nós vendemos até mesmo na pandemia, então sempre esperamos mais de um ano para o outro”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal

As movimentações já começaram, com clientes buscando sugestões de presentes tanto presencialmente quanto pelos canais online. No entanto, Joice aponta que a maioria das compras tende a ocorrer nos dias que antecedem o segundo domingo de maio. “As vendas já estão se aquecendo, os clientes já estão perguntando via online, já estão procurando sugestões pro Dia das Mães, mas a venda acontece mesmo nas vésperas, o pessoal realmente deixa pra última hora”, comentou.

Entre os itens mais procurados estão os vestidos, blusas e peças de tricô, especialmente com a chegada de temperaturas mais amenas. Além das roupas, a linha de perfumaria importada tem ganhado espaço nas preferências, assim como artigos de cama, mesa e banho. Para facilitar a escolha, a loja também monta kits prontos com toalhas e outros itens voltados para o lar.

Com foco em praticidade e variedade, a Malú Magazine aposta na personalização e na diversidade de seu mix de produtos para atender à demanda do Dia das Mães e fechar a data com resultados positivos.