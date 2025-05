Diretor de Desenvolvimento fala sobre novas empresas para a cidade

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande tem realizado algumas entrevistas com os diretores da prefeitura municipal, abordando assuntos referentes às pastas que dirigem na atual administração e quais os projetos e ações que estão sendo realizadas pelos seus respectivos departamentos.

Esta semana o jornal entrevistou Juliano Scacabarozi, 42 anos, diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da prefeitura municipal, que já ocupava o cargo na administração anterior e foi mantido pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos). Além de atuar no seu departamento, Juliano também é presença constante no gabinete do prefeito para várias questões que envolvem a parte financeira da prefeitura, onde já atuou.

No site da prefeitura consta que o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho é o órgão que tem como finalidade a Administração, sendo responsável pelo crescimento econômico sustentável, incentivando a adoção de medidas que promovam o desenvolvimento com melhoria de qualidade de vida da população.

Sob sua responsabilidade está o Posto de Atendimento ao Trabalhador-PAT, o Procon, o Banco do Povo, o Sebrae e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo-Univesp, órgãos que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Também é o responsável pela gerência do Parque Industrial José Aparecido da Fonseca-Tota.

Uma das principais finalidades do departamento dirigido por Juliano, como o próprio nome diz, é o desenvolvimento da cidade, visando não só atrair novas empresas para o município, gerando mais empregos, como também preparar a mão de obra local para esta finalidade.

Sobre esta questão, o diretor falou da vinda da empresa Fabitos, que está se instalando no município e objeto de matéria na presente edição, como também de outras três que estão em estudos junto à Comissão de Desenvolvimento Industrial-CDI, visando suas instalações no Distrito Industrial, bem como outra que já está instalada no parque industrial e estuda-se a sua expansão com a doação de mais um lote para a ampliação da referida empresa.

“A documentação e os pleitos destas empresas estão sendo analisados de acordo com a lei municipal e deverão receber parecer favorável, se tudo estiver de acordo. Estas empresas deverão gerar mais de 60 empregos no Distrito Industrial depois de instaladas”, afirmou o diretor de Desenvolvimento. A Fabitos deverá gerar 30 empregos iniciais e depois pode chegar a 80, segundo informaram os proprietários da empresa de alimentos que vai se instalar na estrada da Lagoa Branca.

Sobre a dificuldade de trazer novas empresas para a cidade, gerando novos empregos, fato que é muito comentado e cobrado pela população junto às redes sociais na internet, Juliano comentou das dificuldades que é atrair empresas para cidades do porte de Vargem. “Com relação à nossa cidade, existem dois gargalos, a questão da logística, uma vez que Vargem não está situada em uma das grandes rodovias que cortam o Estado, ligando aos grandes centros consumidores e ao Sul de Minas. Outra é a questão da qualificação da nossa mão de obra que estamos trabalhando para melhorá-la cada vez mais”, explicou o diretor.

Juliano afirmou que qualquer empresa que tiver interesse em se instalar em Vargem e precisar de um terreno, se for do interesse do município, a prefeitura municipal e seu departamento farão de tudo, dentro da lei e do que a administração municipal dispõe, para que isso aconteça.

Há ainda segundo o diretor, alguns lotes disponíveis no Distrito Industrial e os interessados devem fazer o pedido junto à CDI, ou procurar o departamento ou mesmo se dirigir ao gabinete do prefeito, que a questão será tratada com o maior interesse.

Presente na entrevista, o prefeito Celso Ribeiro afirmou que a depender da situação, se for necessário, a prefeitura poderá desapropriar uma área para atender a empresa. “Vamos sempre procurar o interesse público, analisando o potencial da empresa, a geração de empregos na cidade e o quanto ela vai contribuir com o nosso desenvolvimento econômico, a quantidade de geração de impostos”, afirmou o prefeito.

Celso também comentou junto a Juliano, a expectativa de que a futura duplicação da SP 215, rodovia estadual que corta a cidade, ligando São João da Boa Vista, passando por Vargem e indo até Casa Branca, poderá influenciar na vinda de mais empresas para a cidade, bem como o asfaltamento da vicinal que liga Vargem a Lagoa Branca, onde um novo polo industrial poderá ser desenvolvido.

“Outra possibilidade é o aproveitamento da rede de gás natural encanado que a Congás está construindo e passa junto ao Distrito Industrial de nossa cidade. Já recebemos no nosso gabinete a diretora da Congás, Flávia Gonçalves e falamos de nossas expectativas com relação ao gasoduto e estamos otimistas que futuramente possamos receber indústrias que necessitam do gás natural para suas produções”, comentou o prefeito Celso Ribeiro.

Sobre a questão da qualificação da mão de obra local, Juliano falou dos cursos que o município oferece aos trabalhadores de Vargem, através do SENAI, do SENAC e do SESI. “Neste momento estamos com inscrições abertas para o curso de Gestão Integrada da Qualidade, oferecendo 40 vagas. Fazemos toda a divulgação, mas nem sempre as vagas são preenchidas, fazendo com que muitas vezes os cursos sejam cancelados por falta de interessados”, explicou Juliano.

Também citou a importância dos jovens procurarem a Univesp, que oferece cursos gratuitos de excelente qualidade, ministrado à distância por professores da Unicamp, Unesp, USP e Centro Paulo Souza (CPS), formando professores na área de Licenciatura e engenheiros na área de computação, com diplomas certificado pela Universidade. Atualmente estudam cerca de 300 alunos na Univesp de Vargem Grande do Sul.

Ainda na entrevista, Juliano falou sobre um passo importante que foi dado na atual gestão, que é a regularização da área do Distrito Industrial, sendo que em breve as empresas lá instaladas que preencherem os requisitos da lei de doação dos terrenos, terão as escrituras dos mesmos. “Era uma antiga reivindicação dos empresários lotados no Distrito Industrial e em breve vamos poder atender esta demanda”, afirmou.

O diretor ainda comentou sobre o importante papel do PAT, que é muito procurado pelas empresas que querem empregar e por quem está em busca de empregos e o Banco do Povo, que empresta a juros mais baratos do mercado, com prazo longo, ajudando os pequenos negócios do município a se desenvolverem. “Desde que tenham a documentação exigida aprovada, qualquer tipo de empresa pode fazer um empréstimo de até R$ 21 mil, com juros de 0,35% ao mês, com 30 meses para pagar, carência de 3 meses”, explicou o diretor.