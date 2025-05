Vendas para o Dia das Mães impulsionam otimismo no comércio

Mariquinha Boutique aposta em diversidade de produtos e experiências únicas para atrair clientes na 2ª data mais importante do varejo

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado no dia 11 deste mês, o comércio de Vargem Grande do Sul já sente os efeitos positivos da movimentação dos consumidores. Tradicionalmente considerada a segunda data mais relevante para o varejo, perdendo apenas para o Natal, a celebração tem gerado otimismo entre os lojistas locais. É o caso da Mariquinha Boutique, que já iniciou suas ações promocionais voltadas para a data.

Segundo Milene Bertolotto de Alcântara, proprietária da loja, o mês de maio vai além do aspecto comercial, uma vez que a boutique tem como proposta colocar as mães no centro da campanha, oferecendo uma variedade de produtos que atendem a diferentes estilos e faixas etárias. “Já estamos iniciando nossas ações de dia das mães, colocando nossas mamães no centro de tudo. Este mês representa para nós, não somente um mês de vendas aquecido, mas amor, cuidado e conexões com mulheres incríveis”, afirmou.

A expectativa para este ano é positiva, especialmente por conta da ampla oferta de marcas e itens presentes na loja. “Nossa expectativa é muito positiva, estamos muito animados, pois falando em loja, temos um diferencial muito grande que é atender todos os públicos, somos uma loja com muitas marcas e opções para presentear, nosso portfólio de produtos vai desde calçados, roupas e acessórios”, destacou.

O aumento nas vendas já foi percebido na última semana de abril, sinalizando um bom desempenho para o período. A tendência, de acordo com a empresária, é que o fluxo de consumidores cresça ainda mais na próxima semana, por ser a semana que antecede o Dia das Mães. A alta nas vendas nos dias que antecedem a data é impulsionada tanto pelo pagamento dos salários quanto pelo hábito dos clientes em deixar as compras para a última hora.

Ao jornal, Milene contou que entre os itens mais procurados até o momento estão acessórios, bijuterias e calçados. Para facilitar a escolha dos presentes, a loja preparou um catálogo online com sugestões variadas, que pode ser acessado pelos filhos e até enviado diretamente para as mães. “Temos inúmeras sugestões e um catálogo online incrível com sugestões de presentes para o Dia das Mães”, contou.

Com foco em proporcionar experiências significativas, Milene explicou que a Mariquinha Boutique segue apostando na personalização do atendimento e na curadoria cuidadosa de seus produtos. A expectativa é de que, com essas estratégias, as vendas superem as do ano anterior, consolidando ainda mais o Dia das Mães como uma data fundamental para o comércio local. “Estamos trabalhando para crescer, esse é nosso objetivo enquanto loja, mas nosso foco é em gerar experiências únicas para nossas mamães”, finalizou.