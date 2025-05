Com apoio da creche e da família, mãe conseguiu voltar ao trabalho

Conciliar a maternidade com a vida profissional e até mesmo pessoal é um desafio enfrentado diariamente por muitas mulheres. Em Vargem Grande do Sul, Thaynara Arrigoni Expósito, de 30 anos, encontrou na Creche Dona Zinha Cordeiro e no apoio da família a base necessária para seguir trabalhando e garantir o bem-estar e o desenvolvimento do filho.



Thaynara é mãe de Guilherme, que está prestes a completar quatro anos. Desde os cinco meses de vida, o pequeno frequenta a unidade localizada no Jardim Fortaleza. A decisão de matriculá-lo ainda tão novo veio da necessidade de retornar ao mercado de trabalho. “Coloquei ele na creche pelo motivo de ter que voltar a trabalhar, e isso me ajudou muito”, contou.



A creche, segundo ela, tem papel fundamental tanto em sua rotina quanto na formação de Guilherme. “Ele aprendeu muita coisa ao longo desses anos e a creche me ajudou até mesmo com o desfralde dele. A creche ajuda bastante no desenvolvimento dele”, relatou.

Além da estrutura da creche, Thaynara destacou a importância da rede de apoio familiar. “Como o Guilherme sai às 16h da creche, eu conto com a ajuda da minha irmã e da minha mãe quando preciso, mas a creche é de extrema importância pra mim”, explicou.



Para ela, o trabalho das educadoras merece mais reconhecimento. “Acho uma pena as educadoras não serem reconhecidas como professoras, pois meu filho aprendeu muita coisa na creche ao longo desses anos frequentando”, ressaltou.

Ela também acredita que a ampliação do número de vagas seria benéfica para mais famílias. “Acredito que poderia sim abrir novas vagas em creches, até mesmo pelo bem-estar das crianças. Eles aprendem muita coisa”, completa.

A história de Thaynara reflete a realidade de muitas mães que, com o suporte das creches e da família, conseguem conciliar a maternidade com o trabalho a fim de oferecer um futuro melhor aos filhos.

