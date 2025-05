Lembranças de Mamãe

Mario Poggio Jr.

Neste dia 9 de maio, Mamãe faria 101 anos, quantas lembranças e bons exemplos nos deixou.

Dela herdamos o amor pelo teatro, pois apreciava uma peça e como atentava para cada detalhe que passava desapercebido para nós que focávamos somente nos atores ou nas atrizes principais.

Merece destaque o fato de que nunca se esqueceu de duas peças: “Chuva” (Teatro Profissional que assistiu em Campinas) e “Iaiá Boneca” (produzida e dirigida pela incomparável professora Olga Pereira Fontão).

Sem dúvida, se tivesse oportunidade, seria uma grande crítica teatral.



Marcou sua presença no ensino, ao ser selecionada pelo professor Henrique de Brito Novaes, então diretor do Grupo Escolar Benjamin Bastos, para ser professora substituta, que exerceu até se mudar para Campinas em 1948.

Também teve sucesso na área de corte e costura, pois fazia ternos e vestidos de noiva para nubentes que se maquiavam, se vestiam e esperavam o momento da cerimônia na Padaria e Confeitaria Candinho, casavam na Igreja Matriz, tiravam a foto nupcial no estúdio do senhor Virgílio Forlin e voltavam para a festa na Padaria e Confeitaria Candinho.

Foi a origem do “Dia da Noiva”!

Mas, o que mais marcou foi sua preocupação com o próximo, pois durante todo o curso no Grupo Escolar Benjamin Bastos (1963/1966), colocava dois lanches em nossa bolsa, um para nos alimentarmos e outro para colega de escola carente, que não o tivesse.

Enfim, recordações de sua cultura, habilidade e exemplos!

Foto: Arquivo Pessoal