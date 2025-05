Conheça as candidatas ao título de Rainha do Peão 2025

Os juízes do concurso de Rainha do Peão 2025 terão um grande desafio para analisar as 25 candidatas que se inscreveram para o concurso este ano. O desfile está sendo realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

As candidatas serão avaliadas por júri de diferentes ocupações, escolhido pela Comissão Organizadora e que deverá ser composto por no mínimo cinco participantes. No caso de mais jurados, o número total deverá ser sempre ímpar.

O critério de avaliação pontuará nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item. A apresentação das candidatas durante o desfile deverá se restringir rigorosamente ao traje country, sendo bota, calça jeans, sem charrão, camisete e chapéu. As candidatas não deverão expor partes do ventre.

Os ensaios serão realizados nas dependências da Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, e serão dirigidos por Márcia Ap. Ribeiro Iared, presidente da Comissão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, com apoio da Comissão Organizadora.

O Baile

O tradicional baile para escolha da Rainha do Peão, da 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, será no dia 14 de junho, um sábado, a partir das 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Após a coroação das vencedoras, haverá show sertanejo para os presentes, agitando o público presente com o melhor do sertanejo. Os ingressos serão vendidos em breve.

Fotos: Divulgação/Comissão Organizadora Romaria