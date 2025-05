Marília Tonetto – retirado do seu livro “Eu (não) sou louca”

Nos comparam às divindades

Maravilhosas e desejáveis.

Nos colocam uma capa

De heroína

E nos reverenciam

Por cumprir a sina

Que o Estado quer,

Que o patriarcado ensina.

Menina,

Deve brincar com bonecas,

Lavar a louça,

Limpar a casa…

“Vamos!

Mãos à massa!”

Ela cresce dentro de estereótipos

Antes criados por homens,

Patriarcado estrutural,

Social

Que molda

Solda

E nos faz tão mal.

Qualquer coisa que saia

Dos protocolos do sistema

É ruim

Precisa ter fim.

Depois que a criança nasce

Tu não passas de um desastre

“Não se cuide e nem se afaste

Da tua cria”

Senão serás uma “mãe fria”

Irresponsável,

Alienável.

Ai de ti se não fazê-lo dormir

“O pai não pode!

Ele trabalha

Fora”

“Quer que ele vá embora?”

É o que apontam

Atirando pedras em quem gesta,

Colam na nossa testa

O selo

Da própria verdade.

Nos rotulam unicamente

Por uma só parte

A MATERNIDADE.

Depois de ser mãe

Perde teus outros títulos,

Características

Atributos psíquicos,

És somente mamãe,

Nada além disso.

Provedora,

Cuidadora,

Protetora.

Se algo acontece ao ser pequeno

A culpa é toda tua,

Te envenenam

E de repente a deusa que eras

Desaparece,

Transforma-se em vilã.

Acostume-se

Pois também não vão te deixar

Sair,

Espairecer

Será um desafio

Viver.

“Porque não está cuidando,

Amando,

Amamentando.

De forma intensa

E devoradora

A todo momento,

A toda hora?

A sociedade me assombra,

Me apavora,

Quer me enquadrar,

Me resumir,

Me encaixar.

Eu sou um universo

Em ascensão

Uma infinidade

Em manutenção.

Constante mutação

Com certa imperfeição.

Eu estou em vários lugares

Exercendo infinitos papéis sociais

Porque não me veem

Como mais?

Eu desejo ser

Qualquer coisa

E ser reconhecida

Por qualquer coisa

Que eu quiser ser.

Eu sou mulher,

Amante da natureza,

Da música brasileira,

Pedagoga,

Pertenço à classe trabalhadora,

E antes de tudo

Me pertenço!

Me amo,

Me cuido,

Me proclamo.

Qualquer parte da minha imensidão

Não trabalha individualmente,

Intrínsecas são

As particularidades que me compõe

Não sou apenas mãe

Como você propõe.

Irei ocupar espaços

Irei exercer os direitos que me cabem.

Eu não me adequo à sua caixa

De uma só possibilidade.

Sou una

Em um milhão

De singularidades.

Vai aceitar

E respeitar,

Me ver fazendo o mesmo

Que um homem faz.

Eu sou o que você vê,

O que escrevo,

O que almejo

E muito,

Muito

Muito

Mais.