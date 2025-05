Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Felix Gonçalves Lima, aos 50 anos de idade, no dia 2 de maio. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a filha Francieli Lima e irmãos. Foi sepultado no dia 3 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cícero Edmilson Ferreira da Costa, aos 39 anos de idade, no dia 6 de maio. Residia na Vila Santana; deixou a mãe Maria Aparecida; a esposa Márcia; os filhos Ketlin Vitória, Brian Edmilson e Sofia; a nora Isabela; o genro Marcelo; os netos Pierre e Lises; os irmãos Wilson, Marileuda, Joanilson e Izilda Mara; e os sobrinhos Valentina, João Gabriel, Cauã, Ester, Enzo, Rebeca, Cameron, Asafe e Maria Eduarda. Foi sepultado no dia 6 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lair Francisco, aos 63 anos de idade, no dia 6 de maio. Residia na Vila Santa Terezinha, deixa irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Francisco Eufrosino, aos 73 anos de idade, no dia 3 de maio. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Cida; os filhos Sandra, Elisandra e Toni; a nora Angélica; os genros Gabé e Rafael; e os netos Leonardo Letícia e Thalison. Foi sepultado no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Mariene Oiano Vicente, aos 82 anos de idade, no dia 6 de maio. Residia no Centro; viúva de Nelson Vicente; deixou as filhas Adriana e Luciene; os genros Marcos e Walter; e os netos Pedro e Tainá. Foi sepultada no dia 7 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Bento Ribeiro, conhecido como Pedrão, aos 71 anos de idade, no dia 8 de maio. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou filhos e netos. Foi sepultado no dia 8 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Zilda de Albuquerque, aos 86 anos de idade, no dia 9 de maio. Residia na Cohab I; era viúva de Luiz Alves Herculano; deixou os filhos Agnaldo, Ronaldo, Ronivaldo, Valdeci, Agrimaldo, Mercedes, Edna e Nilza; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 9 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos de Casa Branca

Faleceu Regiani Valente da Silva, aos 50 anos de idade, no dia 27 de abril. Deixou os pais Maria Olivia e Luiz Carlos; o marido Mauro; a filha Catharina e os irmãos Carlos e Lucas. Foi sepultada no dia 27 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Mira, aos 90 anos de idade, no dia 28 de abril. Deixou a companheira Zilda Ap. Hipolyto; os filhos José Roberto, Elenice e Edilene; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecido Donizeti Adolfo, aos 54 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixou os filhos Marcela, Alife e João Vitor; o genro Vitor; os netos Elena e Nicolas; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 1º de maio, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu José Bernardino da Silva, mais conhecido como Soriano, ais 72 anos de idade, no dia 2 de maio. Deixou a esposa Aparecida Peres; o irmão João e sobrinhos. Foi sepultado no dia 3 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Lídia Gonçalves Pimenta, aos 80 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixou os filhos Thais, Ássima, Marcos e Danila; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 3 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Matias Antônio Sabaini, aos 60 anos de idade, no dia 4 de maio. Deixou a esposa Andreia Cristina Coelho; os filhos Luiz Guilherme, André Luiz e Alexandre Rodrigo; noras e netos. Foi sepultado no dia 5 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Zamir Alves da Silva, mais conhecido como Touro, aos 83 anos de idade, no dia 6 de maio. Viúvo de Sueli Aparecida Alves Silva; deixou os filhos Aline, Fabiano, Luciano, Fabíola e Marinho; os netos Alicia, Yuri e Luize; e a irmã Zoraide. Foi sepultado no dia 7 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Josefina Miguel Rodrigues, aos 87 anos de idade, no dia 7 de maio. Deixou os filhos Lúcia, Amires, Delmar e Dagmar; genros; noras; netos e bisnetos; era mãe também de Pedro, Itamar e Regina – já falecidos. Foi sepultada no dia 8 de maio, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Fabiana Marcienta Gonçalves, aos 41 anos de idade, no dia 7 de maio. Deixou a mãe Mirna Maria Marcienta; o marido Welligton Carlos Magdalena; os filhos Lucas e João Felipe; a nora Flávia e as irmãs Fábia e Fernanda. Foi sepultada no dia 7 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal