Projeto de leitura teve início e jovens podem participar

Teve início em Vargem Grande do Sul o projeto “Roda de Leitura Intergeracional”, idealizado pela escritora Marília Toneto e contemplado pela Lei Aldir Blanc de fomento à cultura. As atividades estão sendo realizadas na Biblioteca Municipal e visam promover o diálogo entre diferentes gerações por meio da literatura e da preservação de memórias.

A iniciativa tem como proposta principal registrar, em forma de livro, as histórias de vida de idosos do município, com o objetivo de preservar suas experiências e contribuir para o fortalecimento dos laços comunitários. Os encontros iniciais estão sendo realizados com os jovens participantes, que passarão por um processo de capacitação voltado à escrita criativa, escuta ativa e registro literário.

Em momento oportuno, será realizado um encontro específico com os idosos, podendo participar qualquer pessoa acima de 60 anos, para que compartilhem suas vivências em Vargem Grande do Sul. As memórias colhidas serão organizadas em uma obra literária, que terá lançamento aberto ao público. Na ocasião, os próprios idosos poderão autografar os exemplares para amigos e familiares. Segundo o informado, as cópias serão limitadas.

De acordo com Marília Toneto, o projeto tem múltiplos objetivos, como fomentar a literatura, valorizar a história de vida dos idosos, registrar memórias para posteridade e fomentar o diálogo intergeracional, além de desenvolver as habilidades de escrita e criatividade.

“Quero incentivar o gosto pela leitura entre os participantes, utilizando de uma obra literária que reflita a história e cultura do município. Com o projeto, conseguimos criar um ambiente seguro e acolhedor para que os idosos compartilhem suas experiências e memórias, promovendo a escuta ativa e o respeito. É nosso objetivo também compilar memórias escritas pelos idosos em um livro, garantindo que suas narrativas sejam preservadas e divulgadas para futuras gerações, e estimular a troca de conhecimentos e experiências em diferentes faixas etárias fortalecendo o laço comunitário”, afirmou.

A participação no projeto está aberta as pessoas interessadas em contribuir com a escrita das histórias. Os encontros estão sendo agendados via grupo de WhatsApp, e quem desejar se integrar pode entrar em contato diretamente com a escritora pelo número (19) 99296-0502.