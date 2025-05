Rotary Club promove feijoada com show de prêmios

O Rotary Club realizará uma feijoada no Centro Pastoral Padre Donizetti, no salão de festas da Igreja Nossa Senhora Aparecida, neste domingo, dia 18. O evento contará com música ao vivo a partir das 12h30 e um animado show de prêmios no tradicional bingão.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 60,00 e incluem direito a duas cartelas para o bingão. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. Toda a comunidade está convidada a participar e apoiar a iniciativa.

Segundo o informado, são esperadas 350 pessoas no evento e o dinheiro arrecadado será investido para reforçar o banco ortopédico do Rotary Club. Para mais informações e aquisição de ingressos, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99737-3398 ou contatar algum rotariano.