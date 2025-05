Posse da diretoria OAB de Vargem Grande do Sul

A 123ª Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul deu início à sua nova gestão 2025-2027 formada pelos advogados João Carlos Felipe como presidente, Adriana Aparecida Ossete da Silva como vice-presidente, Vera Lúcia Buscariolli Garcia como tesoureira, Flávio Graciano Fioretti como secretário geral e Claudinei Moretti como secretário adjunto.

A posse aconteceu em uma cerimônia oficial no dia 1º de abril, seguida pelo Jantar de Posse e Apresentação das Comissões no dia 4 de abril, no Espaço Varanda. O evento festivo marcou a apresentação das novas comissões e celebrou o início da gestão, com a presença de advogados vargengrandenses e familiares da diretoria.

Fotos: Arquivo Pessoal