Associação Setembro: grande parceira do Hospital

A Associação Setembro teve início em 2017 com a mobilização de empresários do agronegócio da cidade que tiveram como objetivo inicial ajudar financeiramente o Hospital de Caridade, tendo à frente Carlos Alberto Oliveira Filho, o Betão, que chegou a ser vice-provedor da entidade. A iniciativa foi ganhando mais participantes, reunindo demais segmentos empresariais da cidade, representantes do Hospital de Caridade, da prefeitura municipal e demais membros da comunidade vargengrandense e evoluiu para a criação da Associação.



Em seu início, a instituição tinha como um de seus principais objetivos amparar o Hospital de Caridade, levantando recursos financeiros para a entidade e também ajudá-la em questões emergenciais na ocasião, como aquisição de oxigênio, alimentos, entre outros e também auxiliar em sua gestão. Em seu primeiro ano de atividade, por exemplo, a Associação destinou quase R$ 900 mil ao Hospital.

Durante esses anos, a Associação Setembro ampliou sua atuação, auxiliando as demais entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul. Porém, seguiu como grande parceira do Hospital de Caridade. Em mais de sete anos de trabalho, foi essencial durante a pandemia da Covid-19, e nos anos seguintes. Neste período, contribuiu com a aquisição de alimentos, oxigênio, pagamento de 13º salários de funcionários, subsidiou cirurgias eletivas, adquiriu mobiliário, equipamentos, doou recursos financeiros, organizou eventos beneficentes em prol do Hospital, entre muitas outras iniciativas, que seguem até hoje, sob a presidência de Simone Oliveira, filha de Betão.