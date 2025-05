Dr. Luís Brandi, há 48 anos presente no Hospital de Caridade

Fomos encontrar o dr. Luís Antônio Brandi, 71 anos, durante a realização da presente reportagem, na Sala dos Médicos do Hospital de Caridade, instituição que o acolhe há quase meio século e onde ele procura com seu trabalho, retribuir tudo que conquistou neste tempo todo que atua como médico em Vargem Grande do Sul.

Tanto que já foi um dos mais longevos diretores clínicos da instituição (1985/87 e 1988/96) e sempre esteve presente também como vice-diretor de outros companheiros médicos. Atualmente é um dos poucos profissionais dos mais antigos que restaram trabalhando no Hospital de Caridade. A maioria dos outros médicos que como ele começou a trabalhar na instituição na década de 70, já se aposentou ou continua na ativa, mas não mais no Hospital. Por isso, dr. Luís Brandi é uma referência no Hospital de Caridade, principalmente para os mais jovens que estão trabalhando no nosocômio e têm muito a aprender com sua vasta experiência, pois na sua carreira já fez de tudo, desde a área de ginecologia, obstetrícia, cirurgia e clínica geral. No início de carreira, os médicos eram obrigados a fazer de tudo para salvar a vida dos pacientes, uma vez que não haviam tantas especializações como nos dias de hoje.

Natural de Divinolândia, é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá-MG, onde se graduou em 1977, vindo para Vargem Grande do Sul logo em seguida, após fazer o internato em São Paulo, no antigo Hospital Matarazzo. “A minha história começou antes de me formar. Minha vinda para Vargem se deve ao dr. Antônio Carlos Ranzani, médico que estava em evidência na época e mesmo antes de eu me formar, ele abria as portas do seu consultório e do Hospital para eu ir aprimorando meus estudos”, afirmou dr. Luís Brandi ao jornal.

Explicou que antes de se formar, ainda no 4º ano de Medicina, o dr. Ranzani atuava em Vargem chamando a atenção pela sua grande formação acadêmica e técnica cirúrgica avançada para a época e se tornando uma referência na região. “Tenho gratidão imensa a ele. Também fui muito bem recebido pelos demais colegas, como o dr. Ítalo, dr. Glaucio, dr. Renato, que me acolheram com todo carinho e respeito”, falou.

Explicou que a principio começou atuando como cirurgião e clínico geral, mas havia uma boa demanda para o trabalho que estava realizando e era jovem, com vontade de trabalhar e neste período, como os demais colegas de profissão, teve a oportunidade de atuar na ginecologia, obstetrícia, pois como cirurgião havia possibilidade de prestar seus serviços em todas estas áreas, até a vinda dos especialistas.



“Fiquei na maternidade até há dez anos atrás, eram outros tempos e a forma de atuar também”, lembrou o médico que há 48 anos se dedica ao Hospital de Caridade e seus pacientes. Contando um pouco de sua vida, dr. Luís Brandi é casado com Maria Rita de Assis Brandi, com a qual tem os filhos Luís Antônio Brandi Filho, cirurgião de cabeça e pescoço, atuando em Campinas, onde é professor na PUC e José Rodolfo Brandi, engenheiro agrônomo, coordenador da Unifeob.

Indagado como vê a situação do Hospital de Caridade quando ele está completando 100 anos, dr. Luís Brandi disse que é notória a grande dificuldade que passa a entidade na questão financeira e também cada vez menos despertando o interesse de médicos em trabalhar em instituições como o Hospital de Vargem.

Explicou que a tecnologia evoluiu de uma forma estrondosa, exigindo exames e tudo mais, elevando o custo operacional da medicina que aumentou consideravelmente, fazendo com que muitas instituições não comportassem este ritmo e precisassem cada vez mais de recursos e investimentos. “Antigamente os diagnósticos eram mais calcados na história e no exame físico dos pacientes, o que hoje passou a ser substituído por exames complementares”, falou.

Disse que continua trabalhando e colaborando com o Hospital de Caridade, lembrando que como diretor clínico, foi o médico que mais tempo permaneceu na direção clínica, assim como vice-diretor de outros médicos seus colegas. “Me mantinha atento às necessidades da entidade, uma vez que minha permanência no Hospital era grande, e, portanto, conhecedor dos seus problemas”, afirmou.

Atualmente o Hospital de Caridade não possuiu um diretor clínico e perguntado a respeito, dr. Luís Brandi explicou que a grande dificuldade hoje para conseguir um diretor clínico, é a responsabilidade que a função exige do médico. “Sem o respaldo necessário para se manter um corpo clínico, fica difícil conseguir um diretor clínico”, concluiu.