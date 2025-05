Almoço Sertanejo reúne cerca de 500 pessoas no Perobá e supera expectativas

No último domingo, 18 de maio, a comunidade do Perobá se reuniu para mais uma edição do tradicional Almoço Sertanejo, que em 2025 chegou ao seu 38º ano com grande sucesso. Segundo os organizadores, cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento, que contou com uma programação diversificada e um ambiente acolhedor.

A festa começou por volta das 11h, com um cardápio típico que encantou o público: porco na lata, torresmo, mandioca frita, farofa, arroz, frango, feijão, saladas variadas e uma seleção de doces caseiros foram servidos à vontade, mediante a aquisição do ingresso no valor de R$ 50,00. Bebidas foram comercializadas separadamente.

Além da fartura à mesa, o público participou de uma animada roleta de brindes, e de um leilão de gado e outros itens, que também contribuíram para a arrecadação de recursos. A trilha sonora do dia ficou por conta do cantor Márcio Rossi, que animou o público com o melhor da música sertaneja ao vivo.

De acordo com o coordenador da comunidade, Márcio Roberto Carvalho, o evento não apenas atingiu como superou as expectativas. A previsão inicial era a venda de cerca de 300 ingressos, mas a procura foi acima do esperado. “Foi excelente. Tudo transcorreu com tranquilidade, o ambiente estava alegre, tinha bastante comida e todo mundo se alimentou bem. Foi um sucesso”, relatou.

O valor arrecadado será destinado à manutenção da comunidade local e à Paróquia de Sant’Ana, conforme o explicado. Algumas reformas no Peroba estão previstas, e o restante ficará à disposição da paróquia para necessidades futuras.

Com clima familiar e de confraternização, o Almoço Sertanejo reforça mais uma vez seu papel como evento de destaque no calendário da comunidade do Perobá, unindo tradição, solidariedade e convivência.