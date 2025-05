Vargeana foi vice-campeã regional de futebol society

O time da Vargeana foi vice-campeão na final da 2ª Copa Jovem Pan Esportiva Vip de Futebol Society, na sexta-feira, dia 16. O jogo aconteceu às 20h, no Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Na ocasião, o time Red Bull Riviera venceu a Vargeana por 7 a 5.

À Gazeta de Vargem Grande, o presidente da Vargeana, Marcos Antônio de Moraes, o Marquinho, falou sobre o campeonato. “Foi um campeonato longo, com várias equipes da região. Esse campeonato é praticamente um campeonato regional, que tinha time da região inteira e a Vargeana cresceu em primeiro na chave dela, e depois foi pro mata-mata, deu todos os jogos dos mata-mata nas oitavas de final, nas quartas de final, na semi e depois chegou na final”, disse.

Para a Vargeana, Leandro marcou dois gols, Caio, Felipe e Vitinho marcaram um gol cada. Mesmo perdendo o jogo para o time Red Bull Riviera, o atleta Leandrinho, da Vargeana, foi escolhido como artilheiro da competição, com 20 gols. Além disso, o goleiro Luis Fernando, da Vargeana, foi eleito o goleiro menos vazado, com apenas 6 gols tomados.