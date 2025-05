Feijoada do Rotary Club reuniu 300 pessoas

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul promoveu, no último domingo, dia 18, sua tradicional feijoada no Centro Pastoral Padre Donizete, localizado no salão de festas da Igreja Nossa Senhora Aparecida. O evento, sob o comando do presidente Natalino Elidio Júnior, contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, superando as expectativas da organização.

Além da refeição completa, o público presente pôde desfrutar de uma tarde animada, embalada pelo som ao vivo do grupo musical 3 Tons. A programação também incluiu um bingo e diversos sorteios de brindes, organizados pelas senhoras da Casa da Amizade.

Os ingressos para o evento foram comercializados a R$ 60,00, incluindo duas cartelas para o tradicional bingão. Crianças de até 10 anos tiveram entrada gratuita. Segundo o informado, toda a verba arrecadada será destinada à compra de cadeiras de rodas e de banho, reforçando o banco ortopédico mantido pelo Rotary Club.

Fotos: Arquivo Pessoal