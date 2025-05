Casal foi atacado por pitbull em São Sebastião da Grama

Animal foi contido com uso de taser por policiais militares e encaminhado ao Centro de Zoonoses; tutores sofreram ferimentos graves

Um casal foi atacado pelo próprio cachorro da raça pitbull na noite do último domingo, dia 17, na Estrada da Fartura, na zona rural de São Sebastião da Grama. O incidente ocorreu após o carro do casal apresentar uma pane elétrica no meio da estrada. Durante a tentativa de identificar o problema mecânico, o animal, que era transportado no interior do veículo, tornou-se agressivo e atacou os tutores.

O homem sofreu ferimentos graves na perna, enquanto a mulher teve ferimentos na perna e mão, com amputação parcial de um dos dedos. Ambos foram socorridos por uma equipe da Polícia Militar e encaminhados ao Pronto Atendimento da cidade.

Segundo informações da PM, o casal havia tentado, sem sucesso, doar o cão a um morador da região. No retorno para casa, com o cachorro ainda no veículo, foram surpreendidos por problemas elétricos que forçaram a parada. Foi neste momento que o pitbull iniciou o ataque.

A Polícia Militar foi acionada após a mulher, ferida, pedir socorro de dentro do carro, que se encontrava atravessado e lateralizado na via. Ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos pela investida do cão contra um dos agentes. Para garantir a segurança da equipe, um dos PMs utilizou uma Arma de Incapacitação Neuromuscular (taser), disparando múltiplas vezes até conseguir conter o animal.

O pitbull foi imobilizado, amarrado e colocado no compartimento de presos da viatura. O casal ferido foi levado imediatamente ao Pronto Atendimento Municipal, onde recebeu os primeiros socorros. Após atendimento médico, ambos foram liberados.

O animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses de São Sebastião da Grama, onde permanece sob cuidados veterinários. De acordo com o soldado Barzon, que participou da ocorrência e visitou o animal na última quarta-feira, dia 21, o cachorro está saudável e recebendo os cuidados necessários. “o cão está bem e saudável, sendo bem assistido pela equipe da Zoonoses e superando as expectativas”, afirmou o policial.