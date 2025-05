Motocicleta com placa adulterada é apreendida

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu, na manhã de quarta-feira, dia 21, uma motocicleta com placa adulterada durante patrulhamento ostensivo no Jardim São José.

Os policiais realizavam ronda quando avistaram uma motocicleta de cor verde, cuja placa apresentava claros sinais de adulteração, aparentando ter sido feita de forma artesanal. Diante da suspeita, os agentes passaram a acompanhar o veículo, que parou em frente a uma oficina de retífica de motores no mesmo endereço.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal no condutor, sem que nada de ilícito fosse localizado. No entanto, a análise do veículo confirmou a adulteração da placa.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), verificou-se que os dados do chassi conferem com uma moto Honda/CG 125, ano 2009, de cor preta, divergindo da cor verde da motocicleta abordada.

O condutor foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal. Durante a prisão, o indivíduo apresentou comportamento agitado e sinais de nervosismo.

O detido foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada. Ele permaneceu preso.