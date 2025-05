Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante no Jd. Dolores

Uma equipe da Polícia Militar prendeu um rapaz por tráfico de drogas no sábado, dia 17, por volta das 10h20. A equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Jardim Dolores, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas que ocorre na praça localizada entre a escola e a creche municipal da região.

Durante a ação, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo à creche. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou esconder um objeto de cor azul em sua cintura e, em seguida, empreendeu fuga a pé. Após breve acompanhamento, ele foi abordado e detido na Rua Hélio Beloni.

Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma porção significativa de maconha, embalada em plástico azul, e uma pedra bruta de crack. No bolso de sua bermuda, foram localizados um telefone celular e a quantia de R$ 87,00 em cédulas diversas. Questionado, o homem admitiu estar praticando tráfico de drogas e revelou que havia adquirido a maconha por R$ 500,00 e a pedra de crack por R$ 700,00, com o intuito de fracioná-las para venda.

Com a informação de que haveria mais drogas em sua residência, a equipe policial seguiu até o endereço indicado, onde foi recebida por uma familiar do rapaz. Após autorização para as buscas, foram encontrados no quarto do homem uma pedra de crack, outra porção de maconha, uma balança de precisão, embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionar drogas e a quantia de R$ 20,00.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.