Vargengrandense faleceu em acidente em Rio Pardo

Um vargengrandense faleceu em um acidente na vicinal do Sítio Novo, próximo ao trevo de acesso ao bairro Chico Xavier, em São José do Rio Pardo, na madrugada de domingo, dia 18, por volta das 1h20.

De acordo com as informações apuradas, Alex Sandro Bovolati, de 37 anos, estava em uma moto e perdeu o controle ao passar por uma lombada e caiu no chão.

De acordo com o portal de notícias De Olho São José do Rio Pardo, moradores da região, alertados pelo som do impacto, acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar ao local, solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, ao chegarem, os socorristas constataram o óbito do motociclista.

A vítima residia na zona rural de São José do Rio Pardo e trabalhava na área. Segundo relatos de familiares, há suspeitas de que ele possa ter sido atingido por outro veículo, cujo motorista teria deixado o local sem prestar socorro. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente.

Os familiares foram orientados a registrar os fatos na delegacia para que o caso seja devidamente investigado pelas autoridades competentes.