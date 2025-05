Sebrae realizará curso gratuito na Semana do MEI em Vargem

Na Semana do MEI de 2025, realizada pelo Sebrae-SP entre segunda-feira, dia 26, e sexta-feira, dia 30, Vargem Grande do Sul e outros 18 municípios da região de São João da Boa Vista se unem para promover uma série de ações de apoio aos Microempreendedores Individuais (MEIs). O evento busca fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo cursos e atendimentos gratuitos.

As cidades participantes são Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

A Semana do MEI contará ainda, com uma programação especial, que inclui 10 cursos presenciais em sete cidades abrangidas pelo Escritório Regional do Sebrae-SP em São João, sendo Caconde, Casa Branca, Itapira, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Vargem Grande do Sul e São José do Rio Pardo.

Em Vargem, o destaque é o curso presencial “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”, que ocorrerá na terça-feira, dia 27. A capacitação tem como objetivo ensinar os empreendedores a utilizar a ferramenta digital de forma estratégica, potencializando vendas e divulgando seus negócios. O posto Sebrae Aqui da cidade também estará de portas abertas para oferecer serviços essenciais, como formalização e regularização de empresas, emissão de notas fiscais, declaração anual e orientações sobre marketing digital.

Outros municípios da região também terão uma programação especial. Em Caconde, o curso “Faça Digital – Fotos e Vídeos para Negócios” ocorrerá na quarta-feira, dia 28 de maio. Casa Branca contará com os cursos “Faça Digital – WhatsApp para Negócios” na terça-feira, dia 27, e “Instagram para Negócios” na quarta-feira, dia 28.

Itapira terá o curso “Faça Digital – WhatsApp para Negócios” na terça-feira, dia 27. Em São João da Boa Vista, estão programados os cursos “Faça Digital – WhatsApp para Negócios” na segunda-feira, dia 26, “Instagram para Negócios” na quinta-feira, dia 29, e “Google para Negócios” na sexta-feira, dia 30. São Sebastião da Grama e São José do Rio Pardo realizarão o curso “Faça Digital – WhatsApp para Negócios” na quinta-feira, dia 29

Raphael Medeiros, analista de negócios do Sebrae-SP e responsável pelos postos Sebrae Aqui na região, afirma que a Semana do MEI é uma oportunidade para impulsionar o sucesso dos Microempreendedores Individuais. “O Sebrae preparou uma programação especial com conteúdos relevantes e práticos, além de reforçar a presença em nossos postos de atendimento. Convidamos todos os MEIs a aproveitarem esta semana para se capacitarem em nossas instrutorias presenciais ou remotas, e tirarem dúvidas para fortalecerem seus negócios, contando com todo o nosso suporte de sempre”, disse.

Durante a semana, os empreendedores poderão contar com diversos serviços oferecidos pelo Sebrae-SP, como a formalização e regularização de empresas, a realização de baixas, a declaração anual do MEI, a emissão de notas fiscais, além de orientações sobre marketing digital, gestão e outros temas fundamentais para o crescimento dos negócios.

No Escritório Regional em São João, o atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia, garantindo acesso rápido e direto aos serviços essenciais. Já nas unidades de atendimento, é necessário confirmar a necessidade de agendamento prévio. A iniciativa tem como objetivo atender as demandas dos Microempreendedores Individuais (MEIs), especialmente devido ao prazo final para a declaração do MEI, que vai até 31 de maio.

O Estado de São Paulo conta atualmente com 4.461.146 MEIs, de acordo com dados do Portal do Empreendedor de 3 de maio. Entre as atividades com o maior número de inscritos estão Cabeleireiros, Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios e Promoção de Vendas.

Em Vargem Grande do Sul, a unidade do Sebrae Aqui está na Rua Coronel Lúcio, nº 925, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O WhatsApp para contato é (19) 98382-4963.

Para mais informações sobre os cursos e atividades oferecidas durante a Semana do MEI em Vargem Grande do Sul e nos demais municípios da região, os interessados podem acessar o site oficial do Sebrae-SP, pelo link https://contato.sebraesp.com.br/semanadomei/.

Foto: Divulgação