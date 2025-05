Criação de rota gastronômica será discutida em audiência pública

A primeira Audiência Pública “Rota do Sabor VGS” acontecerá nesta segunda-feira, dia 26, às 19h, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, 505, no Centro. A ação é uma realização do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal.

A audiência tem como objetivo discutir propostas para a criação colaborativa de uma rota gastronômica. A iniciativa busca valorizar a culinária local e fomentar o turismo, com a participação direta de empresários, empreendedores e representantes do setor alimentício, como bares, restaurantes, cafeterias e lanchonetes.

De acordo com o Departamento de Cultura e Turismo, o projeto visa integrar os estabelecimentos interessados em uma rota que destaque os sabores típicos da cidade, aliando tradição, criatividade e identidade regional. Outro ponto em pauta será o uso estratégico das redes sociais para divulgação da rota e atração de visitantes, fortalecendo a visibilidade do setor.

A presença dos empreendedores é fundamental para o desenvolvimento da proposta, que será construída de forma conjunta. A expectativa é que a “Rota do Sabor VGS” contribua para o fortalecimento da economia local, estimulando o consumo e gerando novas oportunidades para o comércio e o turismo da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-6199.