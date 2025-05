Audiência Pública sobre a LDO 2026 é nesta segunda-feira

A audiência pública para a apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 52/2025, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, será na segunda-feira, dia 26, às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

O presidente da Câmara, o vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), convida a população para a audiência a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), como presidente.

A audiência pública é um instrumento fundamental de transparência e participação cidadã, permitindo que os moradores de Vargem Grande do Sul acompanhem de perto as diretrizes e prioridades que orientarão o orçamento municipal para o próximo ano. Durante o encontro, serão detalhadas as metas fiscais, prioridades de investimento e outras diretrizes que irão nortear a administração pública em 2026.

Portanto, este é o momento para que todos possam conhecer, questionar e sugerir alterações nas propostas apresentadas.