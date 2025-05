Estudante da Escola Giraldi conquista bronze no JEESP de Judô

Durante a etapa dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), realizada na cidade de Itapecerica da Serra, a estudante da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Estefani Vitória Ferreira Martins, de 12 anos, se destacou na modalidade de judô e conquistou a medalha de bronze.

A competição reuniu atletas de diversas regiões do estado, representando escolas públicas e particulares em disputas acirradas. A representante da Gilberto Giraldi demonstrou preparo técnico, concentração e domínio da modalidade, garantindo um lugar no pódio e reforçando a presença da escola nas competições esportivas estaduais.

O professor de Educação Física da escola, Caetano Emanuel Moreira Fernandez foi o responsável por conduzir a estudante durante o campeonato, em parceria com o sensei Daniel Garcia, da Associação Bushido de Judô.

Após o bom desempenho, a atleta se prepara agora para um novo desafio: a próxima etapa marcada para o dia 22 de junho, na cidade de Hortolândia. A fase será decisiva, pois valerá vaga para o Campeonato Brasileiro.

O desempenho da estudante chama atenção para a importância do incentivo ao esporte no ambiente escolar, valorizando práticas que contribuem para o desenvolvimento integral dos jovens. A participação no JEESP também reforça o papel das unidades escolares na promoção da cultura esportiva como parte da formação dos estudantes.

Fotos: Arquivo Pessoal